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فرج عامر: لم نطلب ضم ناصر ماهر.. ولو أراد الأهلي إعارته أهلا به في سموحة

السبت 14/يوليه/2018 - 11:37 م
فرج عامر: لم نطلب ضم ناصر ماهر.. ولو أراد الأهلي إعارته أهلا به في سموحة
ناصر ماهر
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علاء خليف
 

كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، حقيقة طلب ناديه التعاقد مع ناصر ماهر لاعب الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقال "فرج عامر" في تصريحات لبرنامج "مصر في كأس العالم" عبر فضائية "دي إم سي": " لم نطلب التعاقد مع ناصر ماهر هذه أنباء غير صحيحة، وأعتقد أنه سيكون له دور كبير مع الأهلي في الموسم المقبل".

 

وأضاف: " لو الأهلي يفكر في إعارة ناصر ماهر فأهلًا وسهلًا به في سموحة يشرفني بالتأكيد استعارته، لكن لا يمكن أحتك بأي لاعب عقده مستمر مع ناديه".

 

وتابع: " ناصر ماهر مشروع نجم عالمي، وحقق نجاح كبير مع سموحة وكان من أفضل اللاعبين في مصر وأنا تحت أمره في أي وقت، ولكنني وأثق في استفادة الأهلي من قدراته وتوظيفه في الملعب بالشكل الأمثل".

 

وشدد: إذا أراد الأهلي إعارة ناصر ماهر يشرفنا التعاقد معه".

 

المزيد عن: ناصر ماهر فرج عامر سموحة رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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