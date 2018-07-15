خالد عبدالغفار: 95% الحد الأدنى لكليات الطب في الجامعات الخاصة



وأوضح "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء السبت أنه يمكن تعديل الرغبات خلال مدة الـ 5 أيام، لافتًا إلى أن الحد الأدنى لكليات الطب البشري في الجامعات الخاصة 95%، والأسنان والصيدلة في الجامعات الخاصة 90% من مجموع الثانوية العامة.



أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، عن فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى لمدة 5 أيام عبر الموقع الإلكتروني، مطالبًا الطلاب بكتابة 60 رغبة.