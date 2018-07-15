وزير التعليم العالي لـ الطلاب: مجموع الثانوية العامة ليس نهاية الحياة



ووجه حديثه للطلاب قائلًا: "أقول لابنائي إن مجموع الثانوية العامة ليس نهاية الحياة وعليكم دراسة المواد المفضلة لكم".



قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الطلاب الحاصلين على أكثر من 75% في الثانوية العامة يمثلون أكثر من 85% من الطلاب، مشيرًا إلى أن 421 ألف طالب ينتقلون من المرحلة الثانوية إلى الجامعات فضلًا عن 103 آلاف طالب أمامهم الفرصة بعد امتحانات الدور الثانى.وأوضح "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الحاصلين على أكثر من 95%، يمثلون ما يقرب من 23% من الناجحين، وهذا الرقم كبير، كما أن هناك 140 ألف طالب مجموعهم أكبر من 75%، بنسبة 85% من بين الناجحين.وتابع: "بكل المقاييس الخاصة لأداء الامتحانات منحنى الأرقام ليس جيد، لأن المنحنى عالى جدًا ناحية اليمين".