الظهور الأول لنجمي Game Of Thrones العروسين بشهر العسل (صور)

احتفل النجم كيت هارينجتون بزفافه على النجمة روز ليزلي، وهما أحد أبرز نجوم مسلسل لعبة العروش الشهير، وذلك بعد عامين من خطبتهما.





ونجح مجموعة من المصورين بالتقاط الصور الأولى للثنائي أُثناء قضائهما لشهر العسل، حيث كانا يتجولان بمتاجر مدينة لندن، التي قررا البقاء بها لقضاء أول شهور زوجهما.





يذكر أن قلعة كنيسة Aberdeenshire بضواحي لندن كانت قد احتضنت حفل زفاف كيت و روز، الذي حضره عائلة النجمين وأصدقائهما المقربين من داخل وخراج الوسط الفني.



