نجوم الفن في حفل تدشين مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة

بحضور عدد كبير من الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، أقيم اليوم السبت بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك حفل تدشين مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" أول مؤسسة متخصصة لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة.





حفل التدشين بدأ في السادسة مساء بحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ولبني عبد العزيز، ورانيا فريد شوقي، وسامح يسري، وصفاء جلال ، والدكتورة غادة الوكيل والدكتورة ميرفت أبو عوف، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم، وإنجي مشهور مستشار وزارة التعليم للإعلام، ورانيا المشاط وزيرة السياحة و4 من مستشاري وزارة السياحة، وسعيد بهجت مستشار الوزارة للتدريب وعماد حسن مستشار الوزارة للطاقة وجيهان احمد مستشار الوزارة للموارد البشرية واللواء احمد حمدي والدكتور أشرف زكي نائب رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية و الاعلامي أسامة كمال والدكتور أشرف رضا رئيس المجلس المصري للفنون التشكيلية ، والاعلامية مديحة عاشور.





يذكر أن المؤسسة تقوم بأنشطة فنية وثقافية متعددة ومتخصصة لذوي القدرات الخاصة، تماشيا مع اهتمام الدولة ، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام 2018 هو عام ذوي القدرات الخاصة ، ومن بين أنشطة المؤسسة ، ورش رسم وورش تصوير سينمائي ودورات تدريبية "لايف كوتشنج" وعروض سينمائية، ومؤتمرات علمية وورش حرف يدوية وتدريب علي الرقص والغناء بالتعاون مع دار الأوبرا وأكاديمية الفنون ،وزيارات للمتاحف والمزارات السياحية، إضافة لملتقي "اولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة الذي أسسته سهير عبدالقادر وأقيمت منه دورتان ناجحتان برئاستها عامي 2017 و2018 تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسوف تقوم المؤسسة باطلاق الدورة الثالثة في الربيع القادم ، وستقام الفاعليات في دار الأوبرا ومسرح الهناجر وقاعات العروض المختلفة بمتاحف الدولة.





جدير بالذكر أن الدورة المقبلة من الملتقى، ستشهد توسعا وزيادة في عدد الدول المشاركة وستقام بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة والتضامن والهجرة والتربية والتعليم واليونسيف وشبكة قنوات دي إم سي.