فتح باب الالتحاق بمنحة إعداد المدربين في مجال شبكات الألياف الضوئية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن فتح باب الالتحاق بمنحة إعداد المدربين (TOT) فى مجال شبكات الألياف الضوئية والتى سوف تعقد فى مقر المعهد القومى للاتصالات بالقرية الذكية – طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.





يأتى ذلك فى ضوء المشروعات القومية الكبرى المستهدف تنفيذها، والتى تم وضع التصور العام لبنيتها الأساسية الذكية بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية ومكوناتها، ونظرًا لما يتطلبه ذلك من الحاجة إلى توفير كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل فى إنشاء ومد وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية.





يتم خلال المنحة اكتساب المعرفة الأساسية والخبرات التطبيقية فى مجال الألياف الضوئية، وتطوير مهارات متقدمة فى عملية إنشاء وتركيب المعدات ومد وتركيب وتشغيل شبكات الألياف الضوئية، وسيتم اختيار ٢٠ متدربا من خريجى الكليات والمعاهد الفنية المتخصصة فى مجالى الاتصالات والحاسبات ويفضل من لهم خبرة سابقة فى مجال التدريب.





ويتم التعاقد مع المدربين بعد إتمام المنحة وحصولهم على الشهادات الدولية المعتمدة، لتأهيل وتدريب ١٥٠٠ من الفنيين المصريين كمرحلة أولى للبرنامج التدريبى المتخصص لتطوير القدرات الفنية والمهنية فى مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية.





ويمثل التدريب فى مجال الألياف أحد محاور استراتيجية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو تطوير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كافة قطاعات الدولة، ودعم المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والمعتمدة بكثافة على شبكات الألياف الضوئية.





ومن خلال خلق قاعدة من الكوادر المهنية والفنية المتخصصة بمجال الألياف الضوئية، سيتم الاعتماد على الخبرات والموارد البشرية المصرية وخلق المزيد من فرص العمل المتميزة وإشراك الشباب فى تحقيق التنمية الشاملة.





جدير بالذكر، أنه كان قد تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى الأطراف بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات فى عام ٢٠١٦ بشأن تنفيذ برنامج تدريبى متخصص لتطوير القدرات الفنية والمهنية فى مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية.