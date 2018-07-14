محمود صقر: مصر تنفق 0.72% فقط من الدخل القومي على البحث العلمي

أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن مصر ارتفعت 27 مركزًا في مجال الابتكار.



وأضاف "صقر"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة"، اليوم السبت، أن مصر تنفق نحو 21 مليار جنيه على منظومة البحث العلمي، أي ما يعادل نحو 0.72% من الدخل القومي، أي أقل من الـ1% التى نص عليها الدستور.



وتابع، أن مجتمع البحث العلمي في مصر به 130 ألف بين أساتذه جامعات وباحثين بجميع وزارات الدولة، والمخصص لمرتباتهم ليس بالكثير.



وشدد، على أن الدولة لن تستطيع أن تحقق تقدمًا في البحث العلمي بدون بنية تحتية.

