زلاتكو "التلميد" يتفوق على بلازيفيتش "الأستاذ"

في كرواتيا، ينادون ميروسلاف بلازيفيتش بـ"مدرب المدربين" أو "شيخ المدربين"، لكن تلميذه زلاتكو داليتش هو الذي سيقود هذه الدولة الصغيرة لخوض المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها.







وقاد "تشيرو" بلازيفيتش (83 عاماً حالياً) المنتخب الكرواتي إلى نصف نهائي مونديال فرنسا 1998، في أول مشاركة لبلاده كدولة مستقلة، قبل أن تخسر أمام منتخب البلد المضيف 1-2.







وعمل داليتش مساعداً لبلازيفيتش في نادي فارتيكس في بداية مشواره التدريبي، ويقر بأنه ما تعلمه من الأول ساعده في رسم طريق بلوغ القمة.







وقال زلاتكو: "لا أشعر بالإحراج إذا قلت أنني تعلمت الكثير من تشيرو بلازيفيتش، عملت معه لمدة سنتين كمساعد مدرب ومدير رياضي في النادي ويبدو انني خطوت خطوة إضافية عنه، هو كان الرقم 3 في كأس العالم، وأنا سأصبح الرقم 2 على الأقل الأحد".







وكان داليتش في فرنسا قبل 20 عاماً عندما حقق منتخب بلاده أفضل إنجاز له في كأس العالم (قبل بلوغ النهائي هذه السنة)، لكن ليس كلاعب.







ولم يسبق له أن دافع عن ألوان منتخب بلاده خلال مسيرة متواضعة شغل فيها مركز لاعب الوسط المدافع، إلا أنه كان في المدرجات، مشجعاً لمنتخبه الوطني بقيادة دافور شوكر وروبرت بروزينتسكي، إلا أنه عاد إلى بلاده قبل أن يتغلب المنتخب على ألمانيا بثلاثية نظيفة في ربع النهائي.







تجربة خليجية

وعندما دخل معترك التدريب، لم يتردد في الانتقال إلى الخارج لتدريب الفيصلي السعودي في 2010، قبل أن يحقق نجاحات بارزة في صفوف ناديي الهلال السعودي والعين الإماراتي،إذ خاض مع الأخير أول مباراة نهائية دولية له، عندما قاده إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016، قبل أن يسخر أمام جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي.







وفي مؤتمر صحافي، أبرز داليتش المسار الصعب الذي خاضه، وقال: "طوال مسيرتي، حياتي، اخترت دائماً الطريق الأصعب، ذهبت إلى الخارج بمجرد عثوري على وظيفة، في أوروبا لسنا محترمين حتى لو أن المدربين الكروات كانوا ناجحين، في أوروبا، يطلبون الأسماء الكبيرة".







وتابع مدرب كرواتيا: "بدأت في ناد صغير وقلت لهم اسم كبير، الكثير من المال، خطأ كبير بدأنا في أسفل السلم.. وصنعت لنفسي اسماً، دربت أحد أكبر الأندية في آسيا، آمنت بنفسي وعندما احتاجني المنتخب الوطني لم أشكك، حظيت بالثقة بعملي وبلاعبي فريقي، لكن لم يتم تقديم أي شيء لي على طبق من ذهب، ليس مثلما هو الأمر في أوروبا، حيث يحصل البعض على مناصب في أكبر الأندية لأنهم كانوا من اللاعبين الكبار".







قال داليتش المولود في بلدة ليفنو التي باتت حالياً جزءاً من البوسنة والهرسك، بعد تفكك يوغوسلافيا السابقة: "أعطوني فرصة تدريب ريال مدريد أو برشلونة، وسأفوز بالألقاب".



