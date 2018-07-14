"نقل البرلمان" عن حادث البدرشين: السكة الحديد أصبحت غير آمنة والمسؤول لا يعترف بالخطأ

أعرب اللواء سعيد طعيمة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن حزنه بسبب حادث انقلاب قطار البرشين، بالأمس، مضيفًا: السكة الحديد في مصر أصبحت غير أمنة والمسؤول لا يعترف بالخطأ ولكنه يتحدث عن احتياجه للمليارات من أجل التطوير.





وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء السبت: برنامج الحكومة أشار إلى أن تطوير منظومة السكك الحديد ينتهي في 2022، ولكن لا يمكن الانتظار كل هذه المدة في ظل تكرار الحوادث".





ولفت إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير النقل بعد حادث قطار البدرشين، متابعًا: "نحن الآن بحاجة إلى خبرات متعددة ومنها الأجنبية لتطوير السكك الحديدية، وهذه أرواح مواطنين لا يمكن الاستهتار بها".



