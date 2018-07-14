"المالية" تدرس طرح صكوك لدعم موارد للخزانة العامة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تدرس إصدار صكوك خلال الفترة المقبلة لتوفير موارد للخزانة العامة، مؤكدا أن الأمر محل مشاورات مع رئاسة مجلس الوزراء.





وذكر وزير المالية، أن الوزارة بصدد إعداد دراسات مستفيضة حول طروحات الصكوك وعمليات التسويق وتوقيتات الطرح بما يتلائم مع القانون المنظم له، موضحا ان الوزارة تسعى لاستغلال كافة الوسائل والإمكانيات التمويلية لتوفير موارد للخزانة العامة وكذلك استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.





وأوضح "معيط" أن الوزارة تضع في اعتبارها المتغيرات العالمية فيما يتعلق بالسندات الدولية سواء في أسعار النفط عالميا وكذلك التجارة الحرة، موضحا أن الوزارة ستختار التوقيت المناسب للترويج وعمليات طرح سندات دولية وتوفير مصادر للتمويل من فرنسا وألمانيا.





وتابع وزير المالية أن الوزارة لا تسعى لربط طروحات السندات الدولية باستحقاقات طويلة الأجل ومراعاة الأسعار العالمية في سعر الفائدة في طروحات الأذون.





وذكر وزير المالية أن هناك مساعى حقيقية لتحسين الخدمات العامة في مقدمتها قطاع التعليم، موضحا أنه جار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية بما في ذلك المناطق النائية، إذ تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة بتفعيل تجربة قانون التأمين الصحي الجديد علي مدينة بورسعيد وسيتم تعميمه على باقي المناطق.