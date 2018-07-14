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أبرز وأهم أخبار اليوم السبت 14/7/2018 في محافظة القليوبية

السبت 14/يوليه/2018 - 10:21 م
أبرز وأهم أخبار اليوم السبت 14/7/2018 في محافظة القليوبية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
شهدت محافظة القليوبية اليوم السبت، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها حيث أمر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بإحالة المسئولين عن تعرض طفل للإغماء نتيجة مروره بجانب عامود كهرباء به سلك مكشوف بمدينة كفر شكر، إلى النيابة العامة.

كما قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة 4 عاطلين بالسجن 3 سنوات للأول والثاني و5 سنوات للثالث والرابع في قضايا سرقه بالإكراه ومخدرات وسلاح.


وأعلن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية برئاسة حمدي مطر،عن تمويل 3628 مشروع لتوفير 4109 فرصة عمل بتكلفة 76 مليون جنيه و156 ألف عبارة عن مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وإقراض مباشر.
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