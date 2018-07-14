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عاجل.. العبادي يأمر بإعادة فتح مطار النجف

السبت 14/يوليه/2018 - 10:16 م
عاجل.. العبادي يأمر بإعادة فتح مطار النجف
العبادي
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أسماء العزب
 
ـمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، بإعادة فتح مطار النجف، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها. 

وتعمد مئات المحتجين مساء الجمعة، اقتحام مطار مدينة النجف ما أدى إلى إيقاف الحركة الجوية.

وسارعت وزارة النقل العراقية، إلى تحويل الطائرات من مطار النجف إلى بغداد وباشرت بنقل المسافرين برا.

وتشهد المدينة التي تمثل مركزا دينيا، حيث فيها مرقد الخليفة الرابع الإمام علي بن أبي طالب، مظاهرات على غرار مدن البصرة والناصرية والعمارة، احتجاجا على سوء الخدمات الحكومية، والفساد الإداري، ما دفع السلطات المحلية إلى فرض حظر للتجوال.
المزيد عن: مطار النجف عاجل العراق اعادة فتح مطار النجف احتجاجات
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