عاجل.. العبادي يأمر بإعادة فتح مطار النجف

ـمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، بإعادة فتح مطار النجف، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وتعمد مئات المحتجين مساء الجمعة، اقتحام مطار مدينة النجف ما أدى إلى إيقاف الحركة الجوية.





وسارعت وزارة النقل العراقية، إلى تحويل الطائرات من مطار النجف إلى بغداد وباشرت بنقل المسافرين برا.



