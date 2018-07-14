عاجل.. العبادي يحل مجلس إدارة مطار النجف

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، قرارًا بحل مجلس إدارة مطار النجف، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وتعمد مئات المحتجين مساء أمس الجمعة، اقتحام مطار مدينة النجف ما أدى إلى إيقاف الحركة الجوية.





وسارعت وزارة النقل العراقية، إلى تحويل الطائرات من مطار النجف إلى بغداد وباشرت بنقل المسافرين برا.



