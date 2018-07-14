عاجل.. اخبار السعودية الآن | الصحة: تم بحمد الله تدقيق الاشتراطات الصحية للحجاج إلكترونيًا

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أعلنت وزارة الصحة، أنه تم بحمد الله وتوفيقه تدقيق الاشتراطات الصحية للحجاج إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مشاهدة التطعيمات ورقيًا وذلك في مطار "كوالالمبور" على أول رحلة لحجاج ماليزيا، والتي وصلت، اليوم السبت، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ضمن مبادرة "طريق مكة" حيث تم أخذ البصمة وختم الجوازات كدخول للحجاج من بلد المغادرة، وسيكون دخولهم للمملكة كرحلة داخلية، ويتم إرسال الأمتعة إلى أماكن سكنهم عن طريق وزارة الحج.



وأضافت "الصحة": أنه سيتم كذلك تدشين أول رحلة مغادرة لحجاج إندونيسيا، يوم الثلاثاء 17 يوليو، والتأكد أيضًا من تطبيق الاشتراطات الصحية إلكترونيًا ولن يتم إصدار التأشيرة من سفارة المملكة، إلا بعد التأكد من تطبيق الاشتراطات وتم ربط ذلك إلكترونيًا مع وزارة الصحة ووزارة الحج ووزارة الخارجية".



وفي السياق نفسه، واصلت الصحة تكثيف استعداداتها وتهيئة وتجهيز مرافقها الصحية والتأكد من جاهزيتها لتوفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام ١٤٣٩هـ، بدءًا من وصولهم للمملكة عبر منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية وفي أماكن وجودهم في مناطق الحج وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله.



وتركز الصحة في مقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج وتقوم بمتابعة المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًا بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية كما اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية ومنها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين في موسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحجاج.



يُضاف إلى ذلك، تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج حيث قامت الوزارة بتجهيز (15) مركزًا للمراقبة الصحية بمنافذ الدخول البرية والجوية والبحرية، والتي تلعب دورًا وقائيًّا وعلاجيًّا وإسعافيًّا، حيث تم دعمها بالاحتياجات اللازمة من القوى العاملة والمستلزمات الطبية (الأدوية الوقائية وغيرها) لتشغيلها على مدار الساعة يوميًّا خلال الموسم، لهذا العام.



كما تنفذ الصحة قبل موسم الحج حملات لتطعيم سكان منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاركين في برنامج الحج من مختلف القطاعات بلقاح الحمى المخية الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.



وقامت الصحة بتجهيز عددٍ من المرافق بكل من العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، للتعامل مع معالجة حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، من خلال توفير التهوية المناسبة بالمراوح ذات الرذاذ بالماء، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة علاج ضربات الشمس والإجهاد الحراري في مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة.

