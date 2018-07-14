الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 مناهضين للثورة قرب الحدود العراقية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم، مقتل 3 "متشددين" في عملية أمنية نفذها غرب البلاد قرب الحدود مع العراق.



وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن "إرهابيين مناهضين للثورة"، خططوا لهجمات تخريبية بعد عبور الحدود إلى داخل إيران في منطقة كرمانشاه.



ولم يذكر البيان هوية المناهضين، علما أن جماعات كردية مسلحة مقرها شمال العراق تنشطفي المناطق الحدودية.



وقال البيان، إن متطوعًا محليًا كان يقاتل في صف الحرس الثوري قتل أيضًا، فيما أصيب مُناهض رابع، وأن السلطات ضبطت أسلحة وذخيرة ومعدات في العملية الأمنية.

ولا تخضع الحدود بين إيران والعراق لرقابة محكمة وليس هناك تنسيق يذكر بين قوات الأمن من البلدين.

