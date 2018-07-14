خبير اقتصادي يكشف الهدف من إنشاء مصر صندوق للثروة السيادية

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، تعقيبًا على إنشاء الحكومة أول صندوق للثروة السيادية، إن هذه الفكرة بدأت منذ سنوات ليست قليلة في العالم أجمع، حيث رأت الدول أن البترول الذي يتم اكتشافه سوف ينتهي بعد نحو 50 عام على الأكثر، فتم التفكير في إنشاء صندوق سيادي للإحتفاظ بنصيب الأجيال القادمة من هذه الاكتشافات في صورة أموال يتم استثمارها في مشروعات بالعالم أجمع، ليعود مردود هذه الاستثمارات على الأجيال القادمة لضمان أن يعيشوا عيشة كريمة.



وأضاف "عبده"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، أن هذه الفكرة فكرة وزير التخطيط السابق أشرف العربي، لإستغلال الأصول الغير مستغلة للدولة على أن يبدأ الصندوق بقيمة 5 مليار جنيه، وكان هناك تفكير في التوسع والدخول في شراكة مع صندوق إمارتي للإستثمار في الداخل والخارج.



وتابع، أن هذا الصندوق يعتمد على ضم جميع أصول الدولة الغير مستغلة في الحكومة والشركات وقطاع الاعمال العام، للصندوق والبدء في بيعها لتعظيم رأس ماله لإستثماراته بمشروعات في الداخل والخارج.

