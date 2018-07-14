وكيل البرلمان: أؤيد برنامج الحكومة ولكن يحتاج إلى تحديد جدول زمني
السبت 14/يوليه/2018 - 09:59 م
داليا الحسين
قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن برنامج الحكومة سيتم مناقشته في جلسة باكر غدا وستستمر الجلسات إلى يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن النواب لديهم عددًا من الملاحظات على عدة بنود وسيكون لهم حق التعقيب أو الإدلاء بالآراء.
وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء السبت أنه على المستوى الشخصي يؤيد برنامج الحكومة لكنه يحتاج إلى تحديد جدول زمني له، موضحًا أنه لابد من إلزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الخاص بها في فترة زمنية محددة.
ونوه أن هناك مواد دستورية خاصة بشبكة الحماية الاجتماعية وسيكون هناك آلية لتنفيذها، بالإضافة إلى وجود معاش للبطالة.
وأوضح أن هناك ضرورة أيضا لتحديد آليات تنفيذ برنامج الحكومة"، لافتا إلى أنه تم تشكيل 5 لجان فرعية لإصدار توصيات محددة.
وتوقع أن يكون هناك نسبة إجماع كبيرة بين النواب على برنامج الحكومة؛ لأنه برنامج طموح ويمس مشكلات هامة ووضع آليات لحلها، معلقًا:" من أقوى البرامج في تاريخ مصر".
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