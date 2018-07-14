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رامز جلال في إطلالة جديدة من موسكو

السبت 14/يوليه/2018 - 09:56 م
رامز جلال في إطلالة جديدة من موسكو
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الفجر الفني
 

نشر الفنان رامز جلال، عبر موقع التدوينات القصيرة "إنستجرام" من موسكو أثناء متابعته مباريات كأس العالم المقامة حاليًا في العاصمة الروسية الروسية.

 

وشوق "جلال" الجمهور بهذه الصورة معتقدًا أن هذا سيكون له علاقة ببرنامج "المقالب" الذي يقدمه في الموسم الرمضاني من كل عام.

 

يذكر أن أخر أعمال الفنان رامز جلال، هو برنامج "رامز تحت الصفر" وهو برنامج مقالب، من إعداد وتقديم رامز جلال، إخراج محمد نصير، وإنتاج وليظ الإبراهيم وتم تصوير البرنامج في روسيا.

رامز جلال في إطلالة جديدة من موسكو
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