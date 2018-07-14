عاجل.. اخبار السعودية الآن | "صحة مكة" تكرم فريق "انا صحي التطوعي"

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كرمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، فريق "أنا صحي التطوعي"، أثناء احتفاء الفريق بالمنجزات والمهام والأعمال التطوعية التي قام بتنفيذها أعضاء الفريق للسنة الخامسة على التوالي.



وركزت فقرات الاحتفال علي جهود ومهام الفريق للأعمال التطوعية وإبراز إنجازاته، التي قدمت لجميع فئات المجتمع، والتي تهدف إلى رفع الثقافة الصحية للمجتمع من خلال كوادر صحية مؤهلة ومتدربة من أبناء مكة.



من جانبه، أثنى الدكتور حاتم خوقير مساعد مدير عام الشؤون الصحية، في كلمته، على الفريق وما يقدمه من أعمال تطوعية صحية تخدم جميع فئات المجتمع دون استثناء، معبرًا عن سعادته بلقاء قيادات الصحة وأعضاء الفريق التطوعي، الذين يقودون فريقًا صحيًا تطوعيًا له من اسمه "أنا صحي" نصيب، ويقومون بالكثير من الأعمال والمنجزات والعطاء وبقليل من التكلفة.



وأوضحت محاسن شعيب الإخصائية الاجتماعية، أن التطوع ببساطة هو العطاء، وأبدت إعجابها وحبها للفريق وسبب اختيارهم له وعمل عقد شراكة معه، وعن دوره الكبير طوال العام.



وقدم مازن الهيج مؤسس الفريق، عرضًا مرئيًا أوضح فيه إنجازات الفريق خلال عام 1439 هـ، والبرامج التي نفذها من خلال 170 عضوًا وعضوة من كل أطياف القطاع الصحي والمجتمعي.



وفي نهاية الاحتفال تم تكريم القادة والداعمين والإعلاميين وتكريم أعضاء الفريق المتميزين، وتكريم العضوة المتميزة واللجنة المتميزه بالفريق لسنة ١٤٣٩هـ، وحصل عليها كل من: خلود الصبحي ولجنة الدعاية والإعلام.



وحضر حفل التكريم الدكتور "خوقير" مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وعدد من قيادات صحة مكة المكرمة، ومشرفة المشاركة المجتمعية الإخصائية الاجتماعية، وأقيم بأحد الفناق الشهيرة بالمنقطة المركزية.

