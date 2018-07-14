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المسلماني: دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يصف أوروبا بالعدو

السبت 14/يوليه/2018 - 09:57 م
المسلماني: دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يصف أوروبا بالعدو
المسلماني
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينظر إلى أوروبا باعتبارها صديق، ويعتبرها عدو ومنافس لأمريكا، وبذلك يكون "ترامب" أول رئيس أمريكي يصرح بذلك.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن أوروبا كانت تعتبر نفسها حليف اقتصادي وسياسي لأمريكا، لكن "ترامب" وصف الاتحاد الأوروبي بالسيء مثله مثل الصين، لأنه يقتل التجارة الأمريكية.

ولفت إلى أن أمريكا وصفت التحالف مع أوروبا بالخاسر، لأن الفائض في المعاملات الأمريكية الاوربية في صالح الاتحاد الأوروبي بقيمة تتجاوز الـ150 مليار دولار.

وأشار إلى أن "ترامب" قام بفرض رسوم على الصادرات الأوروبية في إطار الحرب التجارية التي أعلنتها أمريكا على أوروبا، فقامت بأوروبا بفرض رسوم مماثلة على الصادرات الأمريكية.
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