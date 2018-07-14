مسؤول إسرائيلي: أكبر غارات إسرائيلية على غزة منذ "الجرف الصامد"

قال مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي، إن سلسلة الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة يوم السبت، هي الأكبر منذ حرب 2014 التي شنتها على القطاع.



وقال الضابط تسفيكا هايموفيتش: "نتحدث عن أكبر ضربات هجومية منذ (عملية) الجرف الصامد"، في إشارة الى التسمية التي أطلقتها إسرائيل على عمليتها العسكرية ضد قطاع غزة عام 2014، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.





وقصف الجيش الإسرائيلي عشرات الأهداف في قطاع غزة، بينما أطلق فلسطينيون عشرات الصواريخ عبر الحدود.



وقتل فلسطينيان على الأقل في غارة جوية إسرائيلية، في حين أصيب 3 إسرائيليين على الأقل من جراء إطلاق صواريخ من غزة.