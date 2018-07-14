إصابة "شاب" وضبط فرد خرطوش في تجدد اشتباكات بين عائلتين ببني سويف

أصيب "شاب" بطلق ناري من "فرد خرطوش" في تجدد إشتباكات بين عائلتي "ابو داوود" و"ابوالفضل" بمركز إهناسيا، بمحافظة بني سويف، وتم نقله للمستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم.



كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه إشارة من الدكتور ايمن رشوان، مستشفى أهناسيا المركزي، بوصول "عبد الله عويس حسن" 33 سنة، عامل معمار، مقيم بندر إهناسيا، مصابًا بطلق ناري بالبطن، وتلقي العلاج اللأزم وتم إحتجازه بالمستشفى.



وعلى الفور أنتقل قوة أمنية بقيادة المقدم إبراهيم صفوت رئيس مباحث إهناسيا وبسؤال المصاب وأهليته، أقرا بأنه أصيب فى تجدد إشتباكات قديمة بين عائلته "ابو داوود" وأفراد آخرين من عائلة "ابوالفضل" أثناء تواجدهم على المقهى.



وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أنه حال تواجد المجنى عليه على المقهي، فوجئ ببعض الشباب يتعدون عليه بالضرب، وأثناء محاولته مقاومتهم قام أحدهم ويدعي "رزاق إ.أ.إ" 28 سنة، مقيم بندر إهناسيا، بإخراج سلاح ناري "فرد خرطوش عيار 12" من بين طيات ملابسه، ووجهه ناجية "المصاب" محدثًا به إصابة بالبطن.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وتم إستصدار أمر ضبط وإحضار للمتهم، حيث تمكنت قوة أمنية بقيادة النقيبان اسامة محروس وحسام الخولي، معاونا المباحث، من ضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم فى الواقعة.

