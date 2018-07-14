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غرق طفل في الشاطئ العام بالأدبية بالسويس

السبت 14/يوليه/2018 - 09:45 م
غرق طفل في الشاطئ العام بالأدبية بالسويس
صورة أرشيفية
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أبوبكر عبد المعز
 
لقي طفل 15 عام مصرعه غرقا بالشاطئ العام بالأدبية في السويس، وتم نقل جثة الطفل الي مشرحة مستشفيي السويس العام بالسويس.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقي اخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بغرق طفل يدعي " م. ا " 15 عام بمياه الشاطئ العام بالأدبية.

وقال مصدر أمني، أنه تم انتشال جثة الطفل وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفيي السويس العام.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة بالسويس وقررت النيابة العامو تسليم جثة الطفل لذوية.

لقي طفل 15 عام مصرعه غرقا بالشاطئ العام بالأدبية في السويس، وتم نقل جثة الطفل الي مشرحة مستشفيي السويس العام بالسويس.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقي اخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بغرق طفل يدعي " م. ا " 15 عام بمياه الشاطئ العام بالأدبية.

وقال مصدر أمني، أنه تم انتشال جثة الطفل وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفيي السويس العام.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة بالسويس وقررت النيابة العامو تسليم جثة الطفل لذوية.

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