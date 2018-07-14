مساعد وزير التموين: نشعر بمعاناة المواطنين والمسؤول لا يعيش في رفاهية

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية إن الدولة لديها منافذها للحفاظ على التوازن في الأسعار بالأسعار.



وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: "نشعر بمعاناة المواطنين والمسؤول لا يعيش في رفاهية والمعانة تمس الجميع لان لدينا احتياجات".



ولفت مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية إلى أنه لأول مرة الأسعار مستقرة لمدة 9 شهور منذ تحرير سعر الصرف، متابعا: "لدينا آليات ترصد الأسواق وحركة الأسعار يوميًا".

