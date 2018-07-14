عاجل.. اخبار السعودية الآن | "الفيصل" يتسلم تقرير عن أعمال الدفاع المدني بمكة خلال شهر رمضان الماضي

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تسلّم خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، رئيس لجنة الحج المركزية، تقريرًا عن نتائج أعمال الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان الماضي.



ولدى استقبال الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطرفي، قدّم شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني على الجهود التي بذلوها خلال شهر رمضان، مهنئًا إياهم بنجاح الخطة، ومؤكدًا ضرورة التحضير المبكّر لخطّة موسم حج العام الحالي، بهدف تقديم أرقى الخدمات وأفضلها لضيوف الرحمن.



وبحسب التقرير فإن الخطة شملت كل أعمال العمليات والتوعية والإسناد والدعم والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية، إضافة لأعمال الوقاية من المخاطر والسلامة والتدخل لمباشرة كافة البلاغات عن الحوادث من خلال انتشار وحدات الدفاع المدني وفرق التدخل السريع الثابتة والمتحركة والموسمية في جميع أرجاء العاصمة المقدسة، مع مراعاة المتغيرات المرتبطة بانتشار الكثافة البشرية وأوقات الذروة خلال الشهر الكريم، وكذلك أعمال قوة الدفاع المدني بالحرم الشريف وتميز الخدمات التطوعية التي قدمت.



من جهته، عبّر اللواء المطرفي نيابة عن كل منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، عن شكره للأمير خالد الفيصل، على متابعته الدائمة وتوجيهاته، والتي كان لها الدور الكبير بعد توفيق الله في نجاح الخطة.

