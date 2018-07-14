لوريس عن نهائي مونديال روسيا : ستكون مباراة عالية المستوى



وقال لوريس في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "حتى الآن نسير بشكل جيد جدًا ونتمنى أن يستمر الأمر حتى الغد".



وأضاف : "طريقة اللعب هي مسؤولية المدرب ويقوم بتعديلها وفقًا لرؤيته ويتعامل مع اللاعبين المتاحين لديه".



وتابع: "سنواجه فريقًا عالي المستوى ومميز على كافة الجهات بدنيًا وفنيًا ، إنهم رائعون، لقد نجحوا في الوصول للنهائي بعد 3 أوقات إضافية، هناك شيء كبير في هذا الفريق".



وأردف قائلاً : "سيحتاج الآداء لأقصى ما لدينا لذلك نتدرب فنيًا وذهنيًا، فريقنا هادئ وجاهزون لتخطي أي عقبة وجاهزون للتحدي، ستكون مباراة عالية المستوى".



واستطرد قائلاً: "اللعب في كأس العالم أمر مهم، والأهم هو أننا نلعب النهائي، لكن اللحظة الأسعد لم تأت بعد، التركيز هو هدفنا، سواء في الوقت الأصلي أو الإضافي وجاهزون أيضًا لركلات الترجيح".



وتابع : "معظم لاعبي الفريق لم يحضروا الهزيمة أمام البرتغال في اليورو لكن من حضروا تعلموا الدرس جيدًا واليوم تسنح لنا فرصة ثانية لتحقيق أمر مهم للغاية وتعويض ما حدث".



واختتم لوريس تصريحاته قائلاً : "المباراة الأخيرة في البطولة يجب أن نعمل لها بتركيز وجماعية، نحترم كرواتيا لكن هذا نهائي لذلك التركيز عالٍ".

أكد هوجو لوريس حارس مرمى فرنسا بأن مباراتهم غدًا أمام كرواتيا في نهائي كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا ستكون مباراة عالية المستوى.