بعد الاستقرار على موعد فيلمه الجديد.. يوسف الشريف يستعد لرمضان المقبل بمسلسل من تأليفه

ينتظر الفنان يوسف الشريف عرض فيلمه "بني ادم" في موسم عيد الأضحى المقبل، والذي يشارك في بطولته كل من دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.

واستقر "الشريف" علي مسلسل لرمضان ٢٠١٩، وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن المسلسل سيكون من تأليفه، مؤكدًا استعانته بنفس صناع عمل مسلسل "كفر دلهاب" الذي عُرض في الموسم الرمضاني قبل السابق لتنفيذ العمل الجديد.

يذكر أن مسلسل "كفر دلهاب" بطولة يوسف الشريف، وروجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.