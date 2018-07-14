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الإمارات تدرس توسيع استثمارتها فى جنوب افريقيا بـ 10 مليار دولار

السبت 14/يوليه/2018 - 08:56 م
الإمارات تدرس توسيع استثمارتها فى جنوب افريقيا بـ 10 مليار دولار
سيريل رامافوسا
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وكالات
 
قالت رئاسة جنوب أفريقيا يوم السبت إن دولة الإمارات تعهدت باستثمار عشرة مليارات دولار في اقتصاد البلاد، بما في ذلك قطاعي السياحة والتعدين.

وتعهدت السعودية بمبلغ مماثل مع التركيز على قطاع الطاقة خلال زيارة إلى الشرق الأوسط قام بها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الذي وضع هدفا طموحا لجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار لتحقيق الانطلاقة للاقتصاد المعتل.

وقالت الرئاسة في بيان بعد أن زار رامافوسا دولة الإمارات يوم الجمعة ”دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن خطط لاستثمار عشرة مليارات دولار في قطاعات أساسية في اقتصاد جنوب أفريقيا مثل السياحة والتعدين وغيرهما لدعم التنمية المستدامة للبلاد“.
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