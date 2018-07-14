برلماني يطالب بإغلاق السكة الحديد لحين تطويرها

طالب اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإغلاق السكة الحديد بعد حادث قطار البدرشين، قائلا: "نقفلها لحين تطويرها".



وأضاف "طعيمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن كل مسؤول عليه أن يعلم أن من يركب السكة الحديد هو في مكانة نجله، لافتًا إلى أنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة بسبب زيادة حوادث السكة الحديد والمترو.



وأشار إلى أن الحكومة خلال المرحلة السابقة تحدثت بأنها لن تستطيع تطوير السكة الحديد بمفردها، وتقدمت بمشروع قانون لإدخال القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد، ورغم ذلك لم يحدث أي تطوير.



ولفت إلى أن الحديث على ضرورة رفع أسعار السكة الحديد لتطويرها أمر غير حقيقي، معقبًا: "تذاكر السكة الحديد عالية، بس المشكلة إن تسريبها كبير".

