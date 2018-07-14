مي سليم ووليد فواز آخرهم.. جواز الفنانين طلاق في شهر العسل

مثلما ينشغل جماهير فنانو الوسط الفني بكل الأنشطة المتعلقة بأعمالهم الفنية، ينصبون اهتمامهم على حياتهم الشخصية، فيفرحون لأنباء زيجاتهم، إلى أن بعض الفنانون يصدمون جماهيرهم بإنفصالهم بعد وقت قصير من الزواج.





انفصال وليد فواز ومي سليم

كانت آخر الصدمات إعلان وليد فواز انفصاله عن الفنانة مي سليم، عقب ثلاثة أسابيع من زواجهما.





واكتفى وليد فواز بنشر صورة عبر حسابه بموقع Instagram وكتب تعليقا عليها ليعلن انفصاله عن مي سليم، وانتهاء حياة زوجية لم تبدأ بعد.





كتب فواز: "الحمد لله على كل شيء، في الوقت الذي يهنئني الناس فيه بزواجي، للأسف يكتب النهاية لحياة زوجية لم تكد تبدأ بعد. دعواتك".





وكان وليد فواز ومي سليم أعلنا زواجهما يوم 20 يونيو الماضي.





انفصال تامر عاشور

وفي مارس الماضي أعلن الفنان تامر عاشور طلاقه من زوجته سمر أبو شقة، بعد زواج قصير لم يدم سوى شهر.





وقال تامر عاشور حينها أن الانفصال وقع بعد حوالي شهر واحد من الزواج، ويعود ذلك إلى الاختلاف الشديد في الطباع الشخصية





نورا وحاتم ذو الفقار

وتزوجت الفنانة المعتزلة نورا من الفنان حاتم ذو الفقار، واحتفلا بالمناسبة في قاعة "بالمادور" في فندق "المريديان".





وكان من ضمن الفنانين الذين حضروا الفنان الراحل فريد شوقي، ومديحة كامل، وعادل إمام ويحيى الفخراني ومحمود ياسين وزوجته، وفاروق الفيشاوي، ويسرا وليلى علوي ولبلبة ومريم فخر الدين، ولكن الزواج لم يستمر إلاّ أياماً. وقد تمّ الطلاق بعد اكتشاف نورا أن الفنان الراحل حاتم ذو الفقار مدمن مخدرات وفق ما تردّد.





رشدي أباظة وصباح

وفي 2 مايو 1967 تزوج الفنان الراحل رشدى أباظه والمطربه صباح واستمر الزواج ليوم واحد وحدث الطلاق بسبب تردد الشائعات حول ان الشحروره صباح اخذت رشدى اباظه من زوجته الاولى ساميه جمال.



