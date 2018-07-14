"تويتر" يفضح محاولة أمير قطر لتحقيق شعبية زائفة لنفسه

قام موقع "تويتر" بحملة لحذف الحسابات الوهمية، وكان من أكثر المتضريين من ذلك هو أمير قطر تميم بن حمد، حيث انكشفت محاولات تميم لعمل شعبية زائفة لنفسه.



فكان عدد المتابعين له قبل الحذف 2 مليون و600 ألف متابع، وبعد الحذف وصلوا إلى 231 ألف متابع فقط، وكانت قناة الجزيرة قد عكفت على الإدعاء بأنها الأكثر مشاهدة عربيًا بينما في الحقيقة هى الأكثر تضليلًا في عيون الشباب العربي.

