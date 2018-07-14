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مساعد وزير النقل: سائق القطار برئ من حادث قطار البدرشين

السبت 14/يوليه/2018 - 08:49 م
مساعد وزير النقل: سائق القطار برئ من حادث قطار البدرشين
حادث قطار المرازيق
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داليا الحسين
 
قال الدكتور أيمن شعث، مساعد وزير النقل إن سائق القطار لا يتحكم في التحويلة وهو مسئول عن السرعة فقط، منوها أن القطار لم يكن ليتوقف في محطة المرازيق.

وأضاف "شعث"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن التحويلة فتحت أثناء سير قطار البدرشين، وأغلقت خلال مروره عليها، متابعًا: "سائق القطار ليس لديه دخل في حادث قطار البدرشين".

وأكد مساعد وزير النقل أن التحقيقات ستكشف المقصرين عن الحادث.
المزيد عن: وزير النقل محطة المرازيق حادث المرازيق
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