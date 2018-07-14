الرابع على الثانوية العامة: "كنت بذاكر زي أي حد.. وربنا كرمني علشان أمي"
السبت 14/يوليه/2018 - 08:49 م
رقية جمال
قال محمود محمد بديوي، حاصل على المركز الرابع مكرر أدبي بالثانوية العامة، إن نجاحه بسبب والدته، معقبًا: "ربنا أعلم بظروفنا، وكنت بذاكر زي أي أحد، ولكن ربنا وفقني وكرمني علشان أمي".
وتابع "بديوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، السبت: "كنت في 3 إعدادي، والدتي أرادت دخولي تمريض، ولكن خضت تجربة الثانوية العامة عشان أعرف في اللغة والأدب، وربنا كرمني وطلعت من الأوائل".
وأردف: "أمي فرحت كثير، وهي مش مصدقة لحد دلوقتي تفوقت، وربنا كرمني عشان هي رعتني مع أخواتي بعد وفاة والدي"، مضيفًا: "ميولي دخول كلية ألسن ولكن لم أتخذ القرار النهائي حتى الآن".