الرابع على الثانوية العامة: "كنت بذاكر زي أي حد.. وربنا كرمني علشان أمي"

قال محمود محمد بديوي، حاصل على المركز الرابع مكرر أدبي بالثانوية العامة، إن نجاحه بسبب والدته، معقبًا: "ربنا أعلم بظروفنا، وكنت بذاكر زي أي أحد، ولكن ربنا وفقني وكرمني علشان أمي".





وتابع "بديوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، السبت: "كنت في 3 إعدادي، والدتي أرادت دخولي تمريض، ولكن خضت تجربة الثانوية العامة عشان أعرف في اللغة والأدب، وربنا كرمني وطلعت من الأوائل".



