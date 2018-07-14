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عاجل.. حقيقة الاشتباه بوجود قنبلة في مؤسسة "روز اليوسف"

السبت 14/يوليه/2018 - 08:46 م
عاجل.. حقيقة الاشتباه بوجود قنبلة في مؤسسة روز اليوسف
مؤسسة روز اليوسف
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ميسون أبو الحسن
 
قال أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن العاملين بمؤسسة روز اليوسف اشتبهوا بوجود قنبلة داخل المؤسسة، وقاموا على الفور بالاتصال بقوات الشرطة.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه بعد فحص خبراء المفرقعات تأكدوا من سلامة الأمر، نافيًا حدوث أي مشكلات أو وجود قنبلة أو أي مواد متفجرة.


وكان قسم قصر النيل، دفع بقوات الشرطة لمؤسسة روز اليوسف بشارع القصر العيني؛ وذلك بعد بلاغ بوجود قنبلة، وانتشرت قوات الأمن خارج المؤسسة وداخلها.
المزيد عن: قنبلة روز اليوسف حقيقة وجود قنبلة بروز اليوسف أيمن عبدالمجيد أخبار مصر
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