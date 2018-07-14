أحد أوائل الثانوية العامة: "كنت بشارك بالأعمال التطوعية وبذاكر في الشارع"

قال مروان محسن، أحد أوائل الثانوية العامة، إنه كان يشارك في حملات تطوعية أثناء امتحانات الثانوية، وكان يذاكر في الشارع.



وتابع "محسن"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، السبت: "دخلت العمل التطوعي لأضيف لنفسي مهارات، وأنا شخص بحب الدراسة، وأريد تطوير نفسي، ويكون لي مواهب أخرى بجانب الدراسة".



وأردف: "العمل التطوعي بالنسبة لي كان نقطة التحول في الحياة يعني من شخص انطوائي مبيعرفش أسماء الشوارع لشخص دايرة معارفه كبيرة وبيتحرك بحريه أكبر"، مضيفًا: "كنت بعمل حاجاتي أول بأول، وكنت بنظم وقتي، وده اللي كان بيخليني أعمل بشكل تطوعي دون إهدار لوقتي".



وتابع: "الوقت الفاضي كل ما تستغله في حاجة مفيدة كل ما هيخليك تأدي في باقي جوانب الحياة أحسن، يعني العمل التطوعي على المستوى النفسي والروحي مفيد جدًا، وحاليًا أبحث عن منحة خارج مصر، عشان أرجع وأفيد بلدي بصورة جيدة".

