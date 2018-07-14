عاجل.. اخبار السعودية الآن | السعودية: رئيس الوزراء اليمني يصل الرياض لهذه المهمة

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وصل الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني، اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية "الرياض" في زيارة يلتقي خلالها بعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ضمن الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي ينشده شعبنا اليمني، المبني على المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.



وقال رئيس الوزراء، في تصريح له، "لقد تشرفت بتكليف من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، للإشراف على مناقشة الأفكار المتعلقة بعملية السلام عامة والحديدة بشكل خاص الذي قدمها المبعوث الاممي مارتن جرافيت، خلال زيارته إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولقائه بفخامة رئيس الجمهورية".. مشيرا إلى أن الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية هي الطريق الأمثل للوصول إلى سلام عادل وشامل في اليمن.



واضاف الدكتور بن دغر "لقد اصبح اليمنيين اليوم اكثر تماسكا ووحدة خلف الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية، وتفقد المليشيا الحوثية الانقلابية كل يوم عناصر وجودها وبقائها، رغم سعيها لاطالة امد الحرب".



وكان في وداع رئيس الوزراء لدى مغاردته مطار عدن الدولي، حسين منصور الأمين العام لمجلس الوزراء، وياسر الشقي الأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.



يرافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة اللواء صالح عبيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية، والدكتور محمد العامري، ووزراء الكهرباء المهندس عبدالله الأكوع، والادارة المحلية عبدالرقيب فتح، والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال.

