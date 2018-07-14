أستاذ طرق عن حادث قطار البدرشين: "السكة الحديد على شفا الإنهيار"

علق الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، على حادث قطار البدرشين، قائلًا: "الحوادث المتكررة في السكة الحديد تدل على أن المرفق على شفا الإنهيار"، لافتًا إلى أن مصر كانت تحتل المرتبة الثانية في السكة الحديد بعد بريطانيا، أما الآن فوضعها سيء للغاية.



وتابع "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن مديونية السكة الحديد وصلت لـ55 مليار جنيه، في حين أن دخلها لا يزيد عن 3 مليار جنيه، وهذا لا يكفي مرتبات الموظفين.



وأشار إلى أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات يعمل خلال الفترة الأخيرة على تطوير السكة الحديد بشراء عربات وجرارات جديدة، لكن هذا لا يعني تطوير السكة الحديد، لأن السبب الرئيسي في فشل السكة الحديد هو الإدارة السيئة.



وانقلبت 4 عربات من قطار 986 مكيف "القاهرة - قنا" بحوش محطة المرازيق في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة 55 مصابًا حسبما ذكرت وزارة الصحة.

