8 صور لخصت قصة حب مي سليم ووليد فواز قبل انفصالهما

أثار الفنانان وليد فواز ومي سليم، ضجة هائلة خلال الفترة الماضية بعد إعلان زواجهما الذي لم يكن متوقعًا، ورغم أن الكثيرون توقعوا نجاح هذه العلاقة لكبر سنهما وحالة النضج التي يمتازان بها، إلا أن هذه العلاقة لم يكتب لها التوفيق، فانفصلا سريعا أمام أول صدام وهو ما جعل الجمهور يتهمهما بالتسرع في هذه العلاقة بدون دراسة وافية.





وفي هذا الإطار اكتفى الفنانان بـ 8 مشاهد حملت أجمل اللحظات بينهما في فترة لم تتجاوز الشهر الواحد.





ويعرض "الفجر الفني" أبرز الصور التي جمعت بين الفنانين خلال الفترة الماضية.

كانت البداية، بعدما نشر" فواز" صورة زوجته "مي" على حسابه الشخصي، وظهرا الثنائي مبتسمين وأعلن عن زواجهما معلقًا: "توأم روحي"، لتنفجر بعدها كمية هائلة من التهاني للزواج السعيد.





أما الصورة الثانية، فكانت لهما في منزل عائلة "فواز" في لافتة منه لانضمام "مي" إلى أسرته، وظهر في الصورة وهو جالسًا بين زوجته ووالدته وكتب على الصورة: "عائلتي".





وجاءت الصورة الثالثة لهما بمفردهما في أحد الفنادق وهو يحتضنها في أولى أيام زواجه، وعلق على الصورة قائلًا: "ملكي وحدي".





أما الصورة الرابعة فكانت "سيلفي"، وظهر فيها وهو يحتضنها من الخلف بأحد الكافيهات معلقًا: "الغالية" بعد مرور 5 أيام على إعلان زواجهم.





أما الخامسة فكانت من خارج مصر وظهرا وهما واقفين على أحد الصخور وخلفهما البحر.





والصورة السادسة، انفرد بها بعيدًا عن زوجته التي ظهرت بجواره في كافة الصور التي نشرها منذ بداية زواجه وحتى انفصالهما وكتب على الصورة " صورة لي بيد زوجتي".





واكتفى في الصورة السابعة من تصوير يديهما بالدبل الجديدة مكتوب عليها: "زوج وزوجة".





وجاءت الصورة الثامنة لتكون آخر صورة تجمعهما على حساب وليد فواز، وهي الصورة الوحيدة التي تقبل فيها مي سليم زوجها وهو ممسكًا يدها أثنا أحتفالهما بـ "شهر العسل".