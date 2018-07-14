والد توأم أوائل الثانوية العامة: "كنا متوقعين تفوقهم"

قال شريف المنسي، والد التوأم نادين وندى من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة بنظام الدمج: "البنات دائمًا متفوقات في المدارس، حتى كلل الله نجاحهم بالتفوق في الثانوية العامة، ودائمًا هما من الأوائل في الابتدائي والإعدادي".



وأضاف "المنسي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، السبت: "كنا متوقعين تفوق الفتيات، والأمر كان مفرح جدًا جدًا لينا".



وتابع: "أحد بناتي غنت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا حريص على ممارسة بناتي لهوايتهن لكي يكونوا متفوقين فنيًا وعمليًا".



فيما قالت ندى المنسى، من أوائل الثانوية العامة: "كنت متوقعة جدًا تفوقي، وتصور الرئيس السيسي معى في الحفلة أثناء غنائي كان دافعًا لي من أجل التفوق، وأريد دخول تربية موسيقية".

