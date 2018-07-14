خزينة بلدية المحلة تنتعش بـ4 مليون جنيه

اقترب نادي بلدية المحلة من الحصول علي 4 مليون جنيه وهي نسبه بيع محمد حسن الي نادي الزمالك من نادي وادي دجلة ، وكان العقد بين بلدية المحلة ووادي دجلة ان البلدية سيحصل علي 40% في حالة بيع محمد حسن.

وكان اللاعب قد وقع علي عقود انتقاله لنادي الزمالك في صفقه تقترب من 10 مليون جنيه ، مما يعني انتعاش خزينه البلدية من 4 مليون جنيه.





ولعب حسن من قبل للأهلي وانتقل الي حرس الحدود ولمع في بلدية المحلة مما ادي الي شراء وادي دجلة الي عقد اللاعب ، وكان البلدية قد اقام معسكرا ضمن بنود العقد لوادي دجلة بالعين السخنة لمدة 14 يوما،