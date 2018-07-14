"النقل" تكشف أسباب حادث قطار البدرشين

قال الدكتور أيمن شعث، مساعد وزير النقل، إن المعاينة الأولى لحادث قطار البدرشين تشير إلى أن هناك مشكلة في التحويلات، لافتًا إلى أن إشارات القطار كانت تقول أنه يجب أن يكمل القطار طريقه ولكنه تحول إلى التحويلة الفرعية بشكل غير متوقع.





وأضاف "شعث"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن سائق القطار لم يخفض سرعته نتيجة الإشارات الخاطئة، منوهًا إلى أن سرعة القطار من المفترض أن يكون 110 كم في الساعة في هذه المنطقة وغير مطلوب من السائق التهدئة.



