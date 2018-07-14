إحالة المسؤلين عن تعرض طفل للإغماء لمروره بجانب عامود كهرباء بكفر شكر للنيابة العامة

أمر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بإحالة المسئولين عن تعرض طفل للإغماء نتيجة مروره بجانب عامود كهرباء به سلك مكشوف بمدينة كفر شكر، إلى النيابة العامة.



وأكد المحافظ على محاسبة جميع المقصرين بكل حزم مشددا علي انه سيتم معاقبتهم بأقصى عقوبة حرصا على أرواح المواطنين والمارة من الأطفال وعدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

