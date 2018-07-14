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بلدية المحلة يستغنى عن عجلة ومراد

السبت 14/يوليه/2018 - 07:36 م
بلدية المحلة يستغنى عن عجلة ومراد
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أميرة مهنا
 
قرر مجلس إداره نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى الاستغناء عن أحمد عجلة القادم من اتحاد الشرطة نظرا الاختلاف الأمور المادية ، ومراد رجب لاعب وسط الفريق القادم من شربين واعارته مقابل 100 الف جنية.

من جانب اخر غادر فريق بلدية المحلة صباح اليوم إلى معسكره المغلق بالقاهرة ، وإلغاء مباراة الفريق أمام فريق الإنتاج الحربى التى كانت محدد معه يوم الثلاثاء القادم ، وسيواجه النصر القاهرى .


ويتدرب الفريق اليوم في الرابعه والنصف عصر اليوم ، وسيواجه الفريق غدا مباراة ودية امام فريق كوكاكولا .

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