بلدية المحلة يستغنى عن عجلة ومراد
السبت 14/يوليه/2018 - 07:36 م
أميرة مهنا
قرر مجلس إداره نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى الاستغناء عن أحمد عجلة القادم من اتحاد الشرطة نظرا الاختلاف الأمور المادية ، ومراد رجب لاعب وسط الفريق القادم من شربين واعارته مقابل 100 الف جنية.
من جانب اخر غادر فريق بلدية المحلة صباح اليوم إلى معسكره المغلق بالقاهرة ، وإلغاء مباراة الفريق أمام فريق الإنتاج الحربى التى كانت محدد معه يوم الثلاثاء القادم ، وسيواجه النصر القاهرى .
ويتدرب الفريق اليوم في الرابعه والنصف عصر اليوم ، وسيواجه الفريق غدا مباراة ودية امام فريق كوكاكولا .
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