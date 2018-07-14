بلدية المحلة يستغنى عن عجلة ومراد

من جانب اخر غادر فريق بلدية المحلة صباح اليوم إلى معسكره المغلق بالقاهرة ، وإلغاء مباراة الفريق أمام فريق الإنتاج الحربى التى كانت محدد معه يوم الثلاثاء القادم ، وسيواجه النصر القاهرى .



ويتدرب الفريق اليوم في الرابعه والنصف عصر اليوم ، وسيواجه الفريق غدا مباراة ودية امام فريق كوكاكولا .