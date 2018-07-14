مخرج مسلسل الكارتون "ابن ماجد" بالخليج يوضح أسباب النجاح وموعد إعادة عرضه

بعد أن حقق مسلسل الانيميشن الرائع (ابن ماجد) شهرة واسعة عقب عرضه رمضان الماضي في أكثر من دولة منها الكويت والإمارات، وعقب تهافت القنوات لشراء إعادة عرضه وكذلك تطبيقات الهواتف يوضح المخرج الشهير سامح مصطفى أسباب نجاح المسلسل وهل سيتم عرضه في مصر أو لا؟.

بدأ سامح مصطفي والذي ذاع صيته عقب إذاعة مسلسل "بسنت ودياسطي" والذي كان من إخراجه وإنتاجه الحديث عن مسلسل ابن ماجد.

وقال إنه كان يعشق فكرة تقديم مسلسل عن البحار والرحالة العربي "ابن ماجد" وأن من أهم أسباب نجاح المسلسل الاتقان فيه، حيث أكد أن المسلسل أخذ شهور طويلة في العمل الجاد والشاق حتي يخرج بالصورة المبهرة التي عليها والتي شجعت الكثير من الممثلين الكبار لتاديه الصوت منهم "إياد نصار، وعبدالرحمن أبو زهرة، وعلاء مرسي وإنعام سالوسة وغيرهم".

وأكد سامح أنه بمجرد عرض المسلسل في دولتي الكويت والإمارات انهالت عليه العروض لشراء المسلسل بعد المتابعه الرائعه له في أكثر من دولة عربية وعلى رأسها السعودية ومصر، لكنه فضل التريث حتي يكون هناك فارق زمني بين عرضه وإعادته لمزيد من التشويق وكذلك لشراء أحد التطبيقات الذكيه للمسلسل.

وأوضح سامح أنه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بعمل مسلسلات إنيميشن عربية فقام بعمل مسلسلات من قبل مثل مسلسل الراوي وبيني وبينك وتمبة وكراكيب ويوميات دينار وبالطبع بسنت ودياسطي والذي حقق شهره واسعه، وانه بالرغم من تراجع صناعه الانيميشن في السنوات الماضيه لتراجع الانتاج قليلا الا انه عندما يري عمل جيد يقوم بانتاجه فورا وبيعه لاحقا.