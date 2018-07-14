فريدة الخادم لـ"الفجر الفني": "هالة سرحان أسطورة.. وإسعاد يونس أعادت لنا المتعة" (فيديو)

قالت الإعلامية فريدة الخادم مقدمة برنامج "مصنع النجوم" علي إذاعة "نجوم إف إم"، إن الإعلامية هالة سرحان صاحبة الفضل في إدخال برامج التوك شو للعالم العربي بعد النجاح الذي حققته على شاشة الـART، وأنها أول من قامت بنقل هذا النوع من البرامج إلى مصر، مؤكدة أن "سرحان" تعد "أسطورة التوك شو" في مصر.

وعن رأيها في الإعلامية لميس الحديدي، قالت "الخادم" في تصريحات لـ" الفجر الفني " إنها مذيعة ومحاورة مثقفة وقوية فى المحتوى الذي تقوم بتقديمه، وعن الإعلامية وفاء الكيلانى، قالت إن لها شخصية مخيفة تجذب المشاهد وأفضل برامجها التلفزيونية كان برنامج "المتاهة"، وأضافت إعجابها الشديد بالفنانة إسعاد يونس والتي أكدت أنها تقدم محتوى جيد في برنامجها "صاحبة السعادة" والتي أعادت للمصرين به متعة الحوار الفني ولكن من زوايا أخرى غير الطرق التقليدية.

على صعيد أخر، كشفت "الخادم" عن رغبتها فى التوجه للتجارب التلفزيونية خاصة وأنها تفضل التواصل دائما مع الكاميرا ولا ترى خوفا فى ذلك، مؤكده أنها من عشاق الاستماع لإذاعة "صوت العرب".