"2 ركلام" وراء الحادث.. نكشف تفاصيل مجزرة أطفال المريوطية

كشف مصدر أمني تفاصيل وملابسات جريمة قتل الأطفال الذين عثر على جثثهم قبل أيام في منطقة المريوطية بالهرم.





ووفقا للمصدر، فإن سيدتين يعملان "ركلام" في أحد الكباريهات في الهرم، هما من ارتكب الجريمة، منوها أن المتهمتين أخذا طفلين من الشارع، وأحضروهما إلى شقتهما، للتمويه ومنعا لإثارة الشكوك في ظل تردد الرجال على منزلهما.





وفي أحد الأيام قبل الحادث، تركت السيدتان الطفلين بحصبة آخر رضيع، ابن إحداهما، وتوجهها إلى مقر عملهم، وأثناء ذلك، أشعل الطفلين النار في الشقة حال قيامهما باللعب والهو داخلها، واختنق الأطفال الثلاثة، وعند عودة السيدتين قررا التخلص من الجثث، وقاما بإلقائها من أعلى الكوبري.





وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط متهمة من الاثنين، والتي اعترفت على صديقتها المتورطة في الجريمة، وجاري ضبطها.





وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثث 3 أطفال ملقاة بجانب الطريق، فانتقل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال مناظرة الجثث أنها لـ3 أطفال يرتدى اثنين منهما حفاضة خاصة بالأطفال، ويبلغ الثالث ما يقرب من 4 سنوات، فى حالة تعفن.





كما تبين من خلال المعاينة أنه تم العثور عليهم ملفوفين داخل أكياس بلاستيك سوداء وسجادة قديمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأجرت النيابة مناظرة لجثث الضحايا، وأمرت بتشريحهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.