ثنائية النيجيري وليام تنهي ودية بتروجت لصالح الإنتاج





فاز الفريق الأول للإنتاج الحربي بقيادة المدير الفني مختار مختار علي نظيره بتروجت في المباراة الودية التي أقيمت بينهما علي ملعب المصانع الحربية بصلاح سالم بهدفين مقابل هدف لبتروجت .





تقدم شيملس بيكلي بالهدف الأول لبتروجيت ثم أحرز هدفي التعادل والفوز المهاجم النيجيرى " وليام " والذى تألق بشدة أثناء المباراة.





تعد مباراة العجلات الحربيه وبتروجت رابع مباراة ودية لفريق الإنتاج بعد أن انتهت ثلاث مباريات ودية بينه وبين فريق سوهاج والتي اقيمت في شرم الشيخ وفريقي بترول اسيوط والفيوم والتي اقيمت مباراتهم في ملعب المصانع الحربية





وأشاد اللواء اشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربي بلاعبيه وقال انهم قدموا اداء قوي برغم انها المباراة الودية الرابعة للفريق.





وأضاف أن الكابتن خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربي وضع مع الكابتن " محمد عبد الله " مدرب الفريق برنامج اعداد مكثف للاعبين استعدادا للمنافسات الشرسة المنتظرة في الدورى الممتاز .





يذكر أن تلك المباريات الودية تقام بين الاندية بصفة مستمرة لقرب بدء الدورى الممتاز والمقرر انطلاقه في ١ أغسطس المقبل .



