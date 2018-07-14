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26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول

السبت 14/يوليه/2018 - 07:25 م
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
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آيات عامر تصوير ياسمين عليوة
 
شهدت محطة الشهداء، زحام وتكدس واختناقات في صفوف الركوب، على خلفية توقف الحركة عقب انقطاع الشبكة الكهربائية في اتجاه حلوان. 

وصرح أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بأنه تقرر تشغيل مترو الأنفاق من حلوان حتى محطة السيدة زينب فى الاتجاهين ومن محطة المرج حتى الدمرداش فى الاتجاهين ومن محطة الدمرداش، إلى السيدة زينب (مكوك) اتجاه واحد طالع -  نازل. 

وأضاف عبد الهادي، أن فرق الصيانة بالخطوط الهوائية تقوم حاليا بإصلاح انقطاع الشبكة الكهربائية.

هذا وشهد ميدان رمسيس زحام مروري شديد، وتزاحم على المواصلات، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين عدد من المواطنين.  
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
26 صورة ترصد ازدحام ميدان رمسيس بعد توقف حركة المترو بالخط الأول
المزيد عن: مصر محطة الشهداء الكهرباء ازدحام ميدان رمسيس
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