تدشين منصة "سكوبير" بالسعودية بداية من سبتمبر القادم

أعلنت شركة التمويل الجماعي المحدودة "سكوبير" على لسان رئيسها التنفيذي عن بدء تدشين الشركة منصتها الإلكترونية للتمويل الجماعي مع بداية سبتمبر القادم.





وستقدم المنصة حلولاً استثمارية وتمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق طرح أسهم تلك الشركات للاكتتاب وجمع الأموال من المستثمرين المهتمين داخل المنصة مقابل تملك حصص ملكية بها.





وتهدف الشركة إلى جذب نحو 10 آلاف مستثمر والمصنفين كصناديق وشركات استثمارية ومستثمرين مؤهلين، إضافة إلى المستثمرين الأفراد والذي يتاح لهم الاستثمار بقيمة 20 ألف ريال في الشركة المراد الاستثمار بها، وبحد أعلى للاستثمارات تصل إلى 100 ألف ريال خلال العام





الرئيس التنفيذي للشركة أكد أن من أساسيات عمل "سكوبير" دراسة أنشطة الشركة وتقييم وضعها المالي وقياس درجة الائتمان ومستوى المخاطر بالتعاون مع شركات المعلومات الائتمانية في المملكة، وعرض كافة المعلومات الأساسية والمالية المتعلقة بالشركة لعرضها على المستثمرين، إضافة إلى خدمات الترتيب وتجهيز الطرح بالمنصة.





شروط طلب التمويل

الاشتراطات المتعلقة بتقديم الشركات الصغيرة والمتوسطة طلب الحصول على التمويل من خلال المنصة، أن تكون الشركة قد أمضت عاماً واحداً بالعمل في نشاطها وألا تقل نسبة الطرح عن 10% ولا تتجاوز 30% من قيمة الشركة.



