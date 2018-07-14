‎ساوثجيت: فخور لما قدمناه وعلينا التطور في المستقبل





أعرب ساوثجيث المدير الفني لإنجلترا عقب الخسارة من بلجيكا بهدفين نظيفين في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم المقامة حالياً بروسيا عن فخره لما قدمه لاعبيه في البطولة، كما أكد أن عليهم التطور في المستقبل.





وقال ساوثجيت في تصريحات صحفية عقب المباراة : "علينا الآن أن نواصل العمل وأن نتطور أكثر في المستقبل وأن نواصل بنفس الطريقة التي عملنا بها وتحسين بعض النقاط، فما عشناه هنا في روسيا 2018 جعلنا نتطور كثيراً ونتعلم الكثير من الأمور".





وعن التنظيم في روسيا، فال ساوثجيت :"أود أن أشكر كل الشعب الروسي على الاستقبال الرائع، فالبطولة كانت رائعة من الناحية التنظيمية وخاصة المتطوعين الذين كانوا في المستوى، فكل مدينة لعبنا فيها كانت رائعة، لهذا أود أن أشكر الجميع".



